Источник материала: Хартия'97

Политзаключенный Игорь Банцер 11-й день продолжает сухую голодовку 3 13.03.2021, 17:42

Игорь Банцер

фото: Радыё Свабода

Врачи говорят, что уже на первой неделе отказа от воды могут наступить необратимые изменения в организме.

Рок-музыкант и активист Игорь Банцер продолжает отказываться от еды и воды в Гродненском СИЗО по состоянию на 13 марта. Он не жалуется на самочувствие, но ослабевает, сообщает «Радыё Свабода» .

Накануне 12 марта на суде он выглядел бледным, сильно похудевшим, однако все равно много говорил и двигался. Даже в клетке он оставался в наручниках.

Известно, что на одиннадцатый день Игорь Банцер жив и не изменил своего решения по поводу голодовки. Врачи говорят, что уже на первой неделе отказа от воды могут наступить необратимые изменения в организме или смерть.

Накануне он просил у суда изменить ему меру пресечения и выпустить из-под стражи. Однако судья Наталья Козел не удовлетворила его ходатайство, чтобы он «не скрылся от преследования».

«До понедельника я дотяну, а дальше, не знаю», — ответил на это музыкант.

Следующее заседание по его делу назначили на 14:30 18 марта, потенциально 16-й день голодовки, если Банцер не остановится.

Он объявил сухую голодовку в начале своего суда 3 марта. Причинами назвал то, что его дело имеет политические мотивы, а также недовольство политическими событиями в Беларуси. Требования для прекращения голодовки не выставил.

Банцеру грозит до трех лет колонии. Он находится под стражей с 20 октября прошлого года. Ему 41 год, женат, имеет троих несовершеннолетних детей.

В прошлом году его трижды задерживали за участие в протестных акциях, Он отсидел в административных делах 18 суток.

За 4,5 месяца заключения Банцер почти все время сидел в одиночной камере и несколько раз в карцере. Также его высылали на психиатрическую экспертизу в «Новинки». Экспертиза показала, что он здоров.

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