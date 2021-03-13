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В национальный аэропорт прилетел новый самолет для "Белавиа"

13.03.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский авиационный оператор получил второй "Embraer 195-Е2" в эксклюзивной ливрее в честь 25-летнего юбилея создания компании.


© Photo : Авиакомпания "Белавиа"

В Национальный аэропорт Минск прилетел новый самолет "Embraer 195-E2", сообщили в пресс-службе авиакомпании "Белавиа", пишет Sputnik. 

Второй самолет "Embraer 195-E2" украшен ливреей в честь юбилея со дня образования белорусской авиакомпании, на которой написана цифра "25" и слоган – "Мы соединяем" на фюзеляже.


Фото: Embraer

Авиалайнер бразильского производства оснащен двумя двигателями и относится к семейству узкофюзеляжных самолетов. Данная машина может взять на борт до 132 пассажиров.

Белорусский авиаперевозчик стал седьмым оператором в мире, летающим на новейших воздушных судах Embraer второго поколения

Первый Embraer второго поколения прилетел в Минск 23 декабря 2020 года. Сейчас он совершает рейсы на двух маршрутах – Стамбул и Нур-Султан.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский авиационный оператор получил второй "Embraer 195-Е2" в эксклюзивной ливрее в честь 25-летнего юбилея создания компании.
 
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