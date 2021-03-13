"Евроторг" привлек на российском рынке 3,5 млрд российских рублей









Размещение ценных бумаг в его интересах провело специальное юрлицо ООО «Ритейл Бел Финанс».





пишет Ежедневник со ссылкой на reform.by. Средства от выпуска облигаций были предоставлены «Ритейл Бел Финанс» беларусскому ООО «Евроторг» в виде кредита сроком на пять лет под ставку 10,35% годовых,Ежедневник со ссылкой на reform.by.





Всего было выпущено 3,5 млн облигаций номиналом 1000 российских рублей со сроком погашения 5 марта 2026 года. Как следует из документов, размещенных в «Центре раскрытия информации», размещение прошло путем открытой подписки 11 марта.







