ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Евроторг" привлек на российском рынке 3,5 млрд российских рублей

13.03.2021 18:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Евроторг» разместил на российском рынке дополнительный выпуск облигаций на 3,5 млрд российских рублей.



Размещение ценных бумаг в его интересах провело специальное юрлицо ООО «Ритейл Бел Финанс».

Средства от выпуска облигаций были предоставлены «Ритейл Бел Финанс» беларусскому ООО «Евроторг» в виде кредита сроком на пять лет под ставку 10,35% годовых, пишет Ежедневник со ссылкой на reform.by.

Всего было выпущено 3,5 млн облигаций номиналом 1000 российских рублей со сроком погашения 5 марта 2026 года. Как следует из документов, размещенных в «Центре раскрытия информации», размещение прошло путем открытой подписки 11 марта.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Евроторг» разместил на российском рынке дополнительный выпуск облигаций на 3,5 млрд российских рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруски вышли на акцию в поддержку политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by