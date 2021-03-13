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"Какая-то мистика". Самый первый секретный бункер в Москве
13.03.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как генсек работал на ее платформе (и знали ли об этом москвичи)? Как выглядел первый секретный бункер, соединенный с метро? И что с ним сейчас?
Рассказываем о месте, с которого начиналась история московских бункеров, и о легендах вокруг него вместе с научным руководителем Музея современной фортификации Дмитрием Юрковым.
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Первый в Москве бункер, связанный с метро, и первое подземное убежище Сталина. Кажется, что это должно находиться в далеких, труднодоступных местах. Но на самом...
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