Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Какая-то мистика". Самый первый секретный бункер в Москве

Как генсек работал на ее платформе (и знали ли об этом москвичи)? Как выглядел первый секретный бункер, соединенный с метро? И что с ним сейчас?

Рассказываем о месте, с которого начиналась история московских бункеров, и о легендах вокруг него вместе с научным руководителем Музея современной фортификации Дмитрием Юрковым.

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