«И в штаны залезли». Лукашенко вынужден оправдываться насчет дворцов и прочего

Александру Лукашенко пришлось отреагировать на скандальный фильм «Золотое дно», призванный убедить зрителя, что вождь белорусского политического режима погряз-де в непозволительной роскоши и вообще ведет нехороший образ жизни.

Да и как тут не отреагируешь, если фильм собрал на ютубе уже под пять миллионов просмотров — государственным пропагандистам такой хайп и не снился.

Таким образом, авторы «Золотого дна» навязали Лукашенко свою информационную повестку, заставили оправдываться.





О фильме: не видел, но осуждаю

Отвечая на вопросы журналистов 13 марта после, как всегда, победного участия в «Минской лыжне», Лукашенко заявил, что еще не смотрел фильм: «Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет».

Это выглядело напускным безразличием. На самом деле было видно, что Лукашенко фильмом задет и знает его содержание в деталях.

«Это калька с фильма о Путине. Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично», — сказал белорусский вождь, очевидно имея в виду затронутые в фильме деликатные моменты его личной жизни.

Однако апелляция к морали в этом случае вряд ли окажется эффективной. Хотя бы потому, что государственная пропаганда в последние месяцы, ударившись в мочилово врагов вождя, пробивает дно за дном. Причем сам вождь за это наиболее рьяных пропагандистов щедро награждает.

Да, авторы фильма во главе с живущим в Польше блогером Степаном Путило, возможно, вполне осознанно зеркалят в чем-то официальную пропаганду, полагая, что врага нужно бить его же оружием. В частности, награждают главного героя жгучими ярлыками (что, по мнению ряда критиков, все же не комильфо для серьезного расследования).

Вождя режима пытаются бить его же оружием

Путило, несмотря на молодость, успел стать для белорусских властей большой костью в горле. Заточенный на тематику протестов телеграм-канал ненавистного политэмигранта признан экстремистским, на него заведены уголовные дела, Минск добивается от Польши его экстрадиции, КГБ внес его фамилию в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Так что создателю «Золотого дна», судя по всему, нечего терять. И этот фильм, конечно, логичнее рассматривать не как произведение искусства, а как элемент информационной войны против режима, и в первую очередь его главы. Что понятно: режим-то ярко персоналистский, потому разрушение имиджа вождя бьет по всей системе.

При этом авторы фильма не скрывают, что действительно вдохновились примером харизматичного российского политика Алексея Навального и его команды, которая недавно сделала фильм-бомбу о дворце Владимира Путина.

И Навальный, и Путило с товарищами вполне сознательно делают ставку на популизм.

Сравните: на днях команда Светланы Тихановской презентовала свой проект новой конституции. Но многих ли взволновала эта тема? А вот о фильме «Золотое дно» судачат в Беларуси все.

Точно так же сам Лукашенко использовал популизм, чтобы раскрутиться в политическом плане в первые годы белорусской независимости, когда был депутатом Верховного Совета. Он завоевывал сердца обывателя тем, что пусть порой и не слишком доказательно, но страстно изобличал пороки тогдашней властной верхушки во главе с премьером Вячеславом Кебичем. Досталось и парламентскому спикеру Станиславу Шушкевичу, который был обвинен в присвоении ящика гвоздей для постройки личной дачи.

Так что авторы «Золотого дна» бьют Лукашенко его же излюбленным оружием. Причем их аргументы куда похлеще ящика гвоздей.

Насколько убедят рядовых белорусов оправдания Лукашенко?

На «Минской лыжне» Лукашенко пытался объясняться, но эти объяснения, скорее всего, вызовут у широкой публики новые вопросы.

Скажем, очевидно, что вождь считает нормой дорогие подарки от приближенных, бизнесменов. Сегодня, подойдя к журналистам, он заявил: «Костюм купил Тетерин (возможно, имеется в виду руководитель Белорусской теннисной федерации и предприниматель Сергей Тетерин. — А.К.) ко дню рождения. Сколько стоит и у кого купил, спросите у него».

Ранее Лукашенко заявлял, что роскошный автомобиль «Майбах» подарил ему тоже на именины «один российский человек». Многие обозреватели предположили, что это известный своими проектами в Беларуси бизнесмен Михаил Гуцериев (хотя тот такой факт отрицал).

А пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в позапрошлом году объяснила, что шикарные велосипеды ее шефу и его младшему сыну подарил российский предприниматель Игорь Макаров.

То есть в правящей элите такие подношения считают как бы нормой, никаких этических угрызений не испытывают. Но вряд ли так на это смотрят рядовые граждане.

Рассказ о своей резиденции на Припяти Лукашенко сегодня резюмировал так: «Ну что это, дворец? Так он же не мой. Это государственный». В принципе, то же он говорит обычно и об автомобилях (машину «Майбах», дескать, «я отдал в гараж государству, она должна обслуживать президента»), и о других элементах роскошной жизни.

Однако, как заметил политолог Валерий Карбалевич, когда человек рассчитывает править до конца жизни, то грань между государственным и личным для него стирается.

Наконец, рядовой гражданин может подумать: ладно, пусть эти резиденции государственные, но ведь на их содержание все равно идут деньги из народного кармана. И зачем вообще столько дорогостоящих сооружений да прочего шикарного имущества одному человеку, пусть и не рядовому? Вон Ангела Меркель в обычном многоквартирном доме живет, иные европейские лидеры пассажирскими рейсами летают — и ничего.

Да, еще Лукашенко признал, что в плане финансов имеет в распоряжении так называемый неприкосновенный запас, который аккумулируется годами, на экстренный случай: «Деньги, которые я использую, ну вот в пандемию, — врачам надо доплатить, срочно лекарства купить и прочее. В бюджете не запланированы эти деньги».

Он клянется, что при этом не копейки не украл у народа, но само наличие некоего теневого, непрозрачного фонда выглядит аномалией. Норма — когда все государственные деньги под контролем общества.

Снова про «Баха и банду»

Кроме всего прочего, комментарии Лукашенко на «Минской лыжне» подчеркнули образ человека, который повсюду видит недоброжелателей, врагов, подвохи, подкопы и заговоры.

Даже в проигрыше хоккеистов минского «Динамо» питерской команде в Кубке Гагарина он упрекнул судей, намекнув на их зависимость от «Газпрома». В претензии он и к Европейскому вещательному союзу, забраковавшему песню провластной группы «Галасы ЗМеста», предложенную на конкурс «Евровидение-2021».

Также Лукашенко воспользовался случаем, чтобы излить обиду на Международный олимпийский комитет, который, как известно, не признал избрание главой Национального олимпийского комитета Беларуси старшего сына ее правителя — Виктора Лукашенко.

По версии Лукашенко-отца, представители МОК «прислали требование накануне [Олимпийского собрания НОК Беларуси]: Диму Баскова «под нож», Лукашенко-1, Лукашенко-2 — не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили ему [Виктору] от отца отказаться. Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше».

Не очень понятно, в каком смысле «Бах и банда» (так Лукашенко-старший ранее назвал руководство МОК во главе с Томасом Бахом) требовали у Виктора отречься от родителя. Но у широкой публики может возникнуть другой вопрос: а обязательно ли вообще, чтобы во главе НОК стоял человек с фамилией Лукашенко? Тот ли это случай, когда нужно идти на принцип и ставить под удар олимпийское движение страны?

Пиаровский удар достиг цели

Также может вызвать вопросы и то, с каким упорством Лукашенко защищает главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, человека из своего ближнего окружения. Баскова недавно переизбрали в исполком НОК, при том что Международная федерация хоккея ведет в отношении него расследование .

Как известно, в ноябре стала достоянием гласности аудиозапись, бросившая на Баскова густую тень подозрения в причастности к истории с гибелью в Минске защитника протестной символики Романа Бондаренко.

Тогда Лукашенко пообещал прокомментировать «последние сливы в телеграм-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня <...> Не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно».

Но обещанного комментария нет до сих пор. Сегодня же Лукашенко, перейдя но политические темы, заявил : «Очень многое есть что рассказать. Но это со временем. Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет».

Эти постоянные обещания кого-то разоблачить раз за разом вызывают в социальных сетях иронию, а выражение «будет очень интересно» стало уже мемом.

Заявление об отсутствии друзей в мире тоже вызывает вопросы. А что, Россия и Китай уже не друзья? Выходит, все заявления о дружбе с Путиным — фальшь? И наконец, кто виноват, что у страны, населенной миролюбивым народом, не осталось в мире друзей?

В общем, сегодняшнюю попытку Лукашенко отбиться от неудобных вопросов трудно назвать удачной.

Да, он пообещал журналистам, что проведет их по резиденциям, чтобы доказать лживость фильма «Золотое дно». Но, во-первых, если это будут журналисты госСМИ (а других вряд ли пригласят), то массовый зритель останется в сомнении: а всё ли показали, честно ли рассказали?

Во-вторых, вождь режима так или иначе втягивается в полемику с оппонентами, которые навязали свою повестку дня. Оправдываться же всегда дело неблагодарное. Тем более в такой манере, как это обычно делает Лукашенко, когда в итоге к нему возникают все новые вопросы.

Так что пиаровский удар авторов «Золотого дна» в любом случае достиг цели. И сегодняшними заявлениями его герой (точнее антигерой) наверняка сделал фильму дополнительную рекламу.