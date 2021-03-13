|
Партизанки Фрунзенского района Минска вышли на шествие
Источник материала: Хартия'97
Партизанки Фрунзенского района Минска вышли на шествие
Белоруски организовали креативную акцию.
В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко и в поддержку политзаключенных.
Партизанки Фрунзенского района Минска вышли на шествие в поддержку политзаключённых, пишет телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруски организовали креативную акцию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)