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На бобруйском заводе работникам хотят платить зарплату лотерейными билетами

13.03.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На бобруйском заводе работникам хотят платить зарплату лотерейными билетами

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  • 13.03.2021, 19:13
  • 1,140
На бобруйском заводе работникам хотят платить зарплату лотерейными билетами

В Сеть попал соответствующий документ.

На бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов (ТдиА) вышло распоряжение, чтоб работники в счёт зарплаты покупали лотерейные билеты.

- Если в бессмертном произведении Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», гражданам предлагалось сделать свой выбор добровольно, то на ОАО ТДиА пошли другим путём, пишет телеграм-канал «Бобруйск Online».


В данный момент проводят «мониторинг желающих» получать зарплату лотерейными билетами. Согласно распоряжению «о распространении лотерейных билетов Приднепровье-1», желающих должно быть много.

В результате февральскую зарплату работники получат: "Приднепровьем-1" по курсу 3 BYN за одну лотерейку или "Твоя удача" по курсу 1,5 BYN. Право выбора валюты, пока остаётся за работниками.

Инициатива заместителя директора ОАО ТДиА по идеологии Дюбы Н.В. и администрации Первомайского районa.

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Теги: Курсы валют
 
 
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