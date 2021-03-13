Источник материала: Хартия'97

Никакого Путина больше в Кремле нет 3 13.03.2021, 18:49

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Только коллективный Патрушев.

В РФ режим начал новую фазу своего развития: превращения из тоталитарного (жёсткого авторитарного) режима в настоящую «развитую» полицейскую диктатуру, пишет российский политик Геннадий Гудков.

В Кремле решили больше не оглядываться на всякие химеры — закон, Конституцию, мораль, нравственность. С сегодняшнего дня товарищу майору, главному действующему лицу нынешнего режима, окончательно поручено самостоятельно определять степень разрешенности и исключительно по своей воле прекращать любое общественно-политическое явление в России.

Это — новый закон полицеского государства, где жандармы и каратели наделены абсолютными полномочиями в подавлении всего, что кажется власти опасным или просто раздражающим. Реальная власть в стране (безусловно, с согласия Путина) полностью и окончательно перешла к силовикам во главе с секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым. В связи с последними событиями становится совершенно очевидным, что в Кремле принято примерно такое политическое решение:

1) Полностью уничтожить все центры протестов и оппозиции. Для этого — подавить всех активных сторонников Алексея Навального, а его самого изолировать так, чтобы про него постепенно забывали;

2) Уничтожить всякое присутствие и влияние в стране Михаила Ходорковского. Для этого нанести по всем его структурам массированные полицейские удары. Сегодняшнее беспрецедентное событие — нарочито публичный арест 150 участников Всероссийского Форума «Объединенные демократы» в Измайлово под предлогом «участия в деятельности нежелательной организации» — самый яркий пример перехода режима к массовым репрессиям без всяких оснований.

3) Окончательно зачистить под любым предлогом общественно-политическую «поляну» от всякого присутствия на ней независимых политиков, ярких общественных фигур и свободных журналистов: уже ждут своих судов журналист Азар (Новая газета), депутаты Бондаренко (Самара), Митрохин и Енгалычева (Москва), в также многие другие известные фигуры.

Сигнал из Кремля однозначен: мы будем в корне выкорчевывать все, что нас не устраивает без оглядки на Запад и его институты, общественное мнение, законность и общечеловеческие принципы. По сути, в России устанавливается режим внутренней оккупации на неопределенно долгое время.

Каковы будут контуры и последствия такой политики мракобесия?

Россия на какое-то количество лет полностью погрузится во мрак беззакония, произвола и тотального ограбления со стороны захватившей власть верхушки. Полностью будут ликвидировпны все права и свободы, декларированные Конституцией РФ. Продолжится зачистка и отрицательная селекция кадрового состава судов, прокуратуры и всей силовой системы. Она должна быть готова в необходимый момент безотказно стрелять в народ, т.е. вести себя не так, как КГБ и МВД, отказавшихся поддержать путч в августе 1991 года.

Реальная опасность репрессий, гонений и тюремного заключения в самое ближайшее время угрожает многим гражданским и политическим активистам, блоггерам, закрытием последних независимых СМИ. Политическая цензура станет тотальной. Режим однозначно продолжит курс на жесткие ограничения и даже полную блокировку соцсетей и платформ (Твиттер, Фейсбук, Клабхаус и др.).

Беззаконие и произвол постепенно распространятся на все сферы жизни россиян. На экономику, социальные отношения, повседневную жизнь: работу, учебу, спорт, проникнут в бытовые конфликты и противоречия. Начнутся массовые посадки «за всё»: за защиту детских площадок, протесты против мусорных свалок, требования повышения зарплаты и т.д. «Глубинный народ» ощутит на себе последствия сегодняшнего дня через многие месяцы, когда лично столкнется не только с пустеющим кошельком и недоступностью товаров первой необходимости, но и с нарастающими проявлениями полицейско-бандитского произвола властей. Правда, тогда жаловаться на жизнь будет уже поздно (да уже поздно!), но по-другому до него все равно не дойдет.

Экономика продолжит стагнировать и падать: только клинические идиоты или придворные коррупционеры и бизнесмены, «осваивающие» бюджетные потоки, способны инвестировать в разваливающуюся экономику России. Заниматься бизнесом, щедро не делясь с силовиками и прочими чинушами, станет окончательно невозможно. Рубль скоро начнёт снова падать, малый и средний бизнес, обеспечивающий, самое главное, занятость населения, начнет отмирать невиданными темпами. Режим, спровоцировав массовую безработицу, будет «кормить» миллионы безработных жалкими пособиями из кубышек и заначек, покуда они не оскудеют.

Международная изоляция и режим санкций будет постепенно нарастать, усиливаясь эффектом недоверия к России со стороны политических и финансовых элит ключевых западных стран. Отключение России от мировых финансов, технологий и научных разработок приведут страну к тотальному экономическому, научному, технико-технологическому отставанию во всех сферах и усилят эффект общего экономического спада.

Вывоз капитала(на самом деле его бегство из России) приобретет характер расширяющейся эпидемии: скоро все мало-мальски обеспеченные люди (и, в первую очередь, чинуши из путинской вертикали) почувствуют, что крах режима будет смертельно опасным, и семьям лучше пережить эту катастрофу подальше от «родной гавани».

В стране будет ярко заметен общий упадок инфраструктуры, повсеместно начнут нарастать техногенные аварии и катастрофы, экологическая среда подвергнется серьезному разрушению, демографическая ситуация будет стабильно ухудшаться, развал социальной сферы пойдет нарастающими темпами. Огульная круглосуточная пропаганда и нескончаемый поток различных шоу и парадов станут единственной альтернативой реальным событиям в стране и заменят собой всю информационную повестку.

Резко вырастут миграционные настроения. Неизбежный выезд из России сотен тысяч в год очень скоро приведет страну к кадровому голоду, поскольку РФ покинет, в первую очередь, ценные специалисты и молодежь: студенты, аспиранты, талантливые инженеры и конструкторы, ученые, творческие люди, предприниматели. Это как раз те люди, без которых существование страны превращается в бессмысленное прозябание на обочине мирового прогресса.

Безусловно, режим будет спешно вооружаться и готовиться к войне, в первую очередь, с соседями, а также активно вмешиваться в «горячие» точки на планете. В условиях тотального системного кризиса в России вооруженный конфликт остается для Кремля, пожалуй, единственным средством «сплочения нации» вокруг прогнившего режима, а также инструментом международного шантажа и игры на противоречиях современного мира. Но война случится по-любому, потому что очень скоро у власти не будет никакой иной возможности списать все ужасы жизни в России на иные обстоятельства.

Есть ли иной сценарий развития политической ситуации в России? Пожалуй, только скорый и окончательный уход Путина из политической жизни страны по причинам, скажем мягко, физической невозможности дальше исполнять функцию президента страны. Потому что в системе тотальной концентрации политической власти в одних руках более 20 лет уже невозможны никакие операции «преемник» и «мягкий переход» к иной модели. Любой, кто попытается встать на место Путина, должен будет либо договориться с обществом о коренных политических реформах, либо будет сметен. В любом случае после Путина неизбежна смена системы власти, а не фамилий в кремлевских кабинетах.

И последнее и самое важное: сколько еще продлится воинствующий путинизм? Точного ответа на этот вопрос не знает никто. Мои ощущения — не БОЛЕЕ 3-5 лет. Просто я не понимаю, каким способом стареющий и фактически уже передавший власть силовикам «вождь» будет удерживать страну в полицейской узде, не давая 145-миллионному народу ничего взамен.

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