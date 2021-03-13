Источник материала: Хартия'97

Уроженец Беларуси Олег Новицкий отправляется в космос в третий раз 5 13.03.2021, 18:35

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Он назначен командиром корабля.

9 апреля с космодрома Байконур запустят корабль «Союз МС-18», командиром которого назначен уроженец Беларуси Олег Новицкий, пишет nn.by .

Для него это будет третий полет (предыдущие в 2012-2013 и в 2016-2017). В программе запланировано два выхода в открытый космос, чего у Новицкого раньше не было. В космосе он встретит свое 50-летие.

Олег Новицкий родился в Червени, но после окончания школы поехал получать образования в Россию.

Двумя белорусскими космонавтами остаются Петр Климук и Владимир Коваленок.

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