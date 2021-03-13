Свидетели битвы при Ватерлоо до сих пор «живут» под Брюсселем. Как это возможно?

Источник материала: ОНТ

В Бельгии штормовой ветер, который на днях разгулялся по всему королевству, повалил... дерево. Точнее, каштан. Так себе новость, ‑ скажете Вы, и окажетесь не совсем правы. Это, конечно, непростой каштан, пожалуй даже, самый знаменитый в Европе. Он точно видел самого Наполеона Бонапарта.





В 30-ти километрах от Брюсселя находится знаменитое местечко Ватерлоо, на поле близ которого в 1815 году состоялась последняя битва французского императора с войсками объединённой Европы. Сейчас о разгроме наполеоновской армии напоминает огромный музейный комплекс, куда входит не только панорама той битвы, музей, знаменитый насыпной холм Льва, но и 500 гектаров полей, где сошлись войска и которые превращены в охраняемую территорию. В самом центре этих угодий находится знаменитая ферма Угумон, вокруг которой в тот день развернулись самые ожесточённые бои. Главные реликвии тех событий ‑ это три каштана, которые удивительным образом уцелели из бывшего здесь леса ,площадью в пять гектаров. То, что не уничтожил пожар во время боя, после вырубили на дрова, чтобы сжечь тела тысяч убитых солдат.

Высохшие, уже не живые, напоминающие причудливые сказочные фигуры, эти деревья считают единственными настоящими свидетелями битвы при Ватерлоо. Им примерно по триста лет. То есть когда они смотрели на всё происходящее, им уже было около ста.

«Вот смотрите, здесь можно увидеть следы от пуль! По отверстиям мы понимаем, что это выстрелы ружей и мушкетов. Конечно, для нас это очень ценные экспонаты».

И вот то, что не смогли сделать ни ружья, ни пушки, ни пожары, ни топоры ‑ сделал ветер. Один из каштанов рухнул от порыва стихии. Для хранителей музейного комплекса это настоящая катастрофа, как для историков и серьёзная проблема как для охранников.

Клос Джесси, сотрудник музейного комплекса «Угумон»: «Теперь нам приходится круглосуточно охранять место падения, собирать маленькие деревянные кусочки, потому что люди пытаются сюда приехать и, конечно, хотят взять себе что-то на память или для последующей продажи. Мы, конечно, попытаемся восстановить упавшее дерево, может быть, при помощи металлических каркасов получится поставить его на прежнее место. А пока надо его обезопасить, теперь уже не от ветра, а в первую очередь от людей».

Оставшиеся каштаны специалисты хотят оперативно укрепить. Ветряная погода и дожди в Бельгии затягиваются. Первые месяцы весны в этой части Европы характеризуются обильными осадками.

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