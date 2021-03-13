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Погода в областных центрах Беларуси с 15 по 21 марта. Прогноз от Дмитрия Рябова

13.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 15 по 21 марта. Прогноз от Дмитрия Рябова

С понедельника метеоусловия в Беларуси будет определять циклон c центром над Скандинавским полуостровом.  Он принесет в нашу страну облачную с прояснениями погоду. Временами пройдут кратковременные осадки. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица, слабый туман, ухудшающий видимость до километра.  


15 марта, в понедельник, на столбиках термометров увидим +4°C…+6°C, во вторник воздух прогреется от +2°C тепла по востоку до +6°C по юго-западу. 

В середине недели Беларусь окажется под влиянием теплых воздушных масс с юго-запада. Ожидается облачно с прояснениями. Временами пройдут небольшие осадки: дождь и мокрый снег. В утренние часы большая вероятность туманов, видимость до полукилометра. Температура воздуха в ночные часы около 0, днем до +3°C.  

Впрочем, такая погода ждет нас в четверг и пятницу. Дождь, мокрый снег, ночью и утром непродолжительные туманы. И все так же облачно с прояснениями. Влажность до 90%. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1°C…+3°C, при прояснениях до -5°C. Днем в четверг 0…+3°C, в пятницу -2°C…+1°C. 

По предварительному прогнозу, в субботу и воскресенье погода нас не удивит. Однако осадков прогнозируется меньше. Ветер западный, порывистый, временами сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0…-5°C, днем в субботу +1°C…+3°C, в воскресенье в середине дня -2°C…+2°C.

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С понедельника метеоусловия в Беларуси будет определять циклон c центром над Скандинавским полуостровом.  Он принесет в нашу страну облачную с прояснениями...
 
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