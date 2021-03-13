Весна укрепляет позиции: дождливо и до +6°C! Погода с 15 по 21 марта. Подробный прогноз на неделю

Источник материала: ОНТ

Зима неохотно сдает свои позиции. На уходящей неделе было холоднее обычного. А пятница и вовсе удивила очередным снежным «зарядом». Виновник – циклон по имени «Клаус», который, двигаясь на восток, принес резкие изменения в погоде – сильные осадки, порывистый ветер, метель и, кстати, ослабление морозов. Но уже середины марта весна медленно, но верно продолжит укреплять свои позиции.





С понедельника метеоусловия будет определять циклон c центром над Скандинавским полуостровом. Кратковременные осадки, ночью и утром на возможна гололедица, слабый туман, видимость ухудшится до километра. В ночные часы на столбиках термометров увидим от -3°C до +3°C, в северных районах ‑ до 5°C мороза. Погода днем 15 марта ожидается +4°C…+6°C, во вторник, 16 марта, от +2°C тепла по востоку до +6°C по юго-западу.

В среду будет дождливо, местами мокрый снег. Утром сгустятся туманы, видимость ухудшится до полукилометра. Ночью температура воздуха около 0, днем воздух прогреется до +3°C.

Впрочем, почти такая погода ждет нас в четверг и пятницу. По-прежнему дождливо, местами мокрый снег, ночью и утром не обойдется без туманов. Температура воздуха ночью -1°C…+3°C, при прояснениях до -5°C. Днем 18 марта будет от 0 до +3°C, в пятницу -2°C…+1°C.

Не изменится характер погоды и выходные, разве что осадков прогнозируется меньше. Облачно с прояснениями. Под утро сгустятся туманы. Ветер западный, порывистый, временами сильный порывистый. Температура воздуха в ночные часы 0…-5°C, днем в субботу +1°C…+3°C, в воскресенье в середине дня ожидается -2°C…+2°C.

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