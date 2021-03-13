Четыре магнитные бури подряд! Лунный календарь на неделю с 15 по 21 марта

Источник материала: ОНТ

В лунном календаре на неделю мы традиционно подскажем вам лучшие дни для манипуляций со здоровьем, а также поможем выбрать наиболее удачный день для новой стрижки, налаживания деловых связей и раскрытия творческого потенциала.

Длинные или короткие, блонд или темный каштан, а может, сделать челку? Так или иначе, поход в парикмахерскую звезды советуют запланировать на 17 и 20 марта.

С 18 по 21 марта нас ждет очень сильная магнитная буря. Пик геомагнитной активности придется на 18 и 19 марта, когда негативное воздействие будут ощущать даже здоровые люди. А вот 20-21 марта ситуация несколько улучшится, но метеозависимым людям и в эти дни нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью.

Дачный сезон открывать, конечно, рано. Но готовиться к нему уже пора. 15 марта отличный день для заготовки черенков, обработки стимуляторами корнеобразования и укоренения в почвосмеси. 19 марта сейте однолетние культуры, особенно астры, петунии и другие цветы с крупными яркими цветами. 21-го марта можно пикировать и прореживать всходы и поливать их.





Когда запланировать визит к стоматологу, а также о многом другом – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.

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