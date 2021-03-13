Как отпраздновали Масленицу в Минске (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

Минске (ФОТО)" class="one-news__figure-img">

Много блинов, ряженые скоморохи и сожжение чучела. В Минске на площадке у Дворца спорта отпраздновали Масленицу. Блины белорусы ели на протяжение всей недели, но тем, кому захотелось ещё, налистников приготовили сполна. С пылу с жару, как говорится.

Гости праздника – в основном семейные пары и люди пожилого возраста. Но была и молодежь. В основном, их интересовали блины и конкурсы.

Скучать минчанам не приходилось. К каждому обязательно подходили скоморохи, гадали на будущее или убалтывали поучаствовать в конкурсе. Развлечения и фотозоны легко найти самому.

В центре – сцена с концертом и конкурсами. Под ней взрослые подпевали, а молодые пускались в пляс. Заметно, что веселье было не наигранное.

На фудкорте – угощения на любой вкус. Запахи разносились по всей Немиге. Устоять было сложно, даже тем, кто недавно поел. Из самых популярных лакомств – блины с начинками, шашлыки, глинтвейн, хот-доги.

Сожжения чучела, кажется, ждали больше всего. «Фаер-шоу» было запланировано на 16:30, но пришлось подождать. Люди заблаговременно обступили ограждение в несколько рядов, чтобы занять лучшие места. Детей пропустили вперёд или посадили на плечи. Даже усилившийся ветер не испугал народ. Ну, а что, зря пришли, что ли? И вот наконец чучело заполыхало. От огня всем сразу стало теплее и веселее. Со стороны внимательно наблюдало МЧС.

А вообще, сожжение чучела Масленицы символизирует конец зимы и начало весны. Как только соломенная кукла догорела, начался дождь. Видимо, обряд сработал.

Тем, кто пропустил праздник в субботу, можно будет наверстать ещё завтра. Площадка будет работать с 10:00 до 20:00. А развлекательная программа – с 14:00 до 17:00.

Фото: Виктория Купрацевич





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