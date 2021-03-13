Сердце останавливалось более десяти раз. В России врачи едва спасли пациента с непростым заболеванием

Источник материала: ОНТ

Житель Санкт-Петербурга Антон Димов пережил десять клинических смертей за одну ночь. Историю рассказывают в больнице Святого Георгия.

Началось все с того, что у мужчины случился отрыв тромба, который впоследствии попал в легочную артерию. Петербуржец считает, что это произошло из-за горячего душа – сразу после водной процедуры у него появилась одышка, побелели ноги, посинели губы, ему стало холодно. Скорую помощь вызвала обеспокоенная мать, которая приехала к сыну после его звонка.

Осмотрев пациента, врачи отвезли его в реанимацию больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где подключили к аппарату ИВЛ. У мужчины остановилось кровообращение, хотя была начата интенсивная терапия. Врачи сразу приступили к реанимационным мероприятиям. Следующие двенадцать часов сердце мужчины останавливалось более десяти раз. Врачи не сдавались.

Когда состояние пациента стабилизировалось, его ввели в искусственную кому, в которой он пробыл три дня. Диагноз Димова – врожденная предрасположенность к формированию тромбов.





Фото: pixabay

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