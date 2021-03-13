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Авария в Быховском районе: столкнулись легковушка и грузовик (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
В результате аварии 12 марта в Быховском районе Могилевской области с участием легковушки и грузовика пострадал человек. Об этом
Авария произошла около трех часов дня на автодороге Могилев – Бобруйск, возле деревни Чечевичи. Грузовой автомобиль марки «ДАФ» столкнулся с легковушкой «Вольво». Последняя получила сильные повреждения, внутри зажало водителя. Чтобы вызволить его, вызывали МЧС.
Спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. С травмами пострадавший был передан медикам и доставлен в больницу. Водитель грузовика не пострадал.
Фото: МЧС
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В результате аварии 12 марта в Быховском районе Могилевской области с участием легковушки и грузовика пострадал человек. Об этом сообщили в МЧС. Авария произошла...
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