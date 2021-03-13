Протесты в Портленде: полиция применила слезоточивый газ

Источник материала: ОНТ

Протестные акции вспыхнули с новой силой в Портленде. Для разгона манифестантов полиция применила слезоточивый газ.





Акции протеста начались в ночь на пятницу. Организаторами незаконных собраний стали активисты движения Black Lives Matter. Протестующие направились к зданию федерального суда, чтобы устроить поджог. Полиция пытаясь оттеснить участников акции. Однако тем удалось совершить задуманное. В последний раз столкновения в Портленде произошли в день инаугурации американского президента.

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