|
Протесты в Портленде: полиция применила слезоточивый газ
Источник материала: ОНТ
Протестные акции вспыхнули с новой силой в Портленде. Для разгона манифестантов полиция применила слезоточивый газ.
Акции протеста начались в ночь на пятницу. Организаторами незаконных собраний стали активисты движения Black Lives Matter. Протестующие направились к зданию федерального суда, чтобы устроить поджог. Полиция пытаясь оттеснить участников акции. Однако тем удалось совершить задуманное. В последний раз столкновения в Портленде произошли в день инаугурации американского президента.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протестные акции вспыхнули с новой силой в Портленде. Для разгона манифестантов полиция применила слезоточивый газ. Акции протеста начались в ночь на пятницу....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)