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В Казахстане разбился военный самолет: двое выживших в реанимации
Источник материала: ОНТ
Возле аэропорта Алматы 13 марта потерпел крушение самолет Ан-26, который вылетел из Нур-Султана. Об этом
Сначала во время захода на посадку в Алматы с самолетом пропала связь. Специалисты аэропорта сразу забили тревогу и отправили к месту аварийно-спасательные службы. Согласно предварительным данным, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы.
По данным ТАСС, это воздушное судно принадлежит Авиационной службе Комитета национальной безопасности Казахстана. На борту находились шесть человек. Двое из них выжили – они в реанимации. По словам врачей, пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии.
Фото: pixabay
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Возле аэропорта Алматы 13 марта потерпел крушение самолет Ан-26, который вылетел из Нур-Султана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Сначала во...
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