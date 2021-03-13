В Казахстане разбился военный самолет: двое выживших в реанимации

Источник материала: ОНТ

Возле аэропорта Алматы 13 марта потерпел крушение самолет Ан-26, который вылетел из Нур-Султана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сначала во время захода на посадку в Алматы с самолетом пропала связь. Специалисты аэропорта сразу забили тревогу и отправили к месту аварийно-спасательные службы. Согласно предварительным данным, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы.

По данным ТАСС, это воздушное судно принадлежит Авиационной службе Комитета национальной безопасности Казахстана. На борту находились шесть человек. Двое из них выжили – они в реанимации. По словам врачей, пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram