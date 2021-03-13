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Ситуация вокруг НОК, фильм про «дворцы Лукашенко», игра минского «Динамо» в КХЛ. Александр Лукашенко пообщался с журналистами
Источник материала: ОНТ
После церемонии награждения на зимнем празднике в «Раубичах» Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Причём говорили на разные темы, в том числе далёкие от спорта и спортивных принципов.
После гонки Президент признался: на лыжне поддержка трибун придавала сил. А победу его команды Александр Лукашенко назвал сложной, ведь все победы – именно такие.
Прокомментировал Президент и завершение сезона минского «Динамо» в КХЛ – по словам Александра Лукашенко, прогресс в игре команды хороший, но хотелось бы большего.
ФОТО: БЕЛТА
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Ситуация вокруг НОК, фильм про «дворцы Лукашенко», игра минского «Динамо» в КХЛ. Александр Лукашенко пообщался с журналистами
После церемонии награждения на зимнем празднике в «Раубичах» Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Причём говорили на разные темы, в том числе далёкие от...
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