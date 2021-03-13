Ситуация вокруг НОК, фильм про «дворцы Лукашенко», игра минского «Динамо» в КХЛ. Александр Лукашенко пообщался с журналистами

Источник материала: ОНТ

После церемонии награждения на зимнем празднике в «Раубичах» Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Причём говорили на разные темы, в том числе далёкие от спорта и спортивных принципов.





После гонки Президент признался: на лыжне поддержка трибун придавала сил. А победу его команды Александр Лукашенко назвал сложной, ведь все победы – именно такие.

Спросили у Александра Лукашенко и об отказе Международного олимпийского комитета признавать главой НОК Беларуси его сына Виктора. Президент пошутил, что тогда им придётся признать его отца. А вообще Виктор Лукашенко несколько лет фактически руководил комитетом, а Президент был главой НОК номинально, и всех всё более устраивало, так что нынешние заявления – популистские, уверен Президент. Поинтересовались у Главы государства и впечатлениями от фейкового фильма про якобы «дворцы Лукашенко».

Прокомментировал Президент и завершение сезона минского «Динамо» в КХЛ – по словам Александра Лукашенко, прогресс в игре команды хороший, но хотелось бы большего.

ФОТО: БЕЛТА

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