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Ситуация вокруг НОК, фильм про «дворцы Лукашенко», игра минского «Динамо» в КХЛ. Александр Лукашенко пообщался с журналистами

13.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуация вокруг НОК, фильм про «дворцы Лукашенко», игра минского «Динамо» в КХЛ. Александр Лукашенко пообщался с журналистами

После церемонии награждения на зимнем празднике в «Раубичах» Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Причём говорили на разные темы, в том числе далёкие от спорта и спортивных принципов.


После гонки Президент признался: на лыжне поддержка трибун придавала сил. А победу его команды Александр Лукашенко назвал сложной, ведь все победы – именно такие.

Спросили у Александра Лукашенко и об отказе Международного олимпийского комитета признавать главой НОК Беларуси его сына Виктора. Президент пошутил, что тогда им придётся признать его отца. А вообще Виктор Лукашенко несколько лет фактически руководил комитетом, а Президент был главой НОК номинально, и всех всё более устраивало, так что нынешние заявления – популистские, уверен Президент. Поинтересовались у Главы государства и впечатлениями от фейкового фильма про якобы «дворцы Лукашенко».

Прокомментировал Президент и завершение сезона минского «Динамо» в КХЛ – по словам Александра Лукашенко, прогресс в игре команды хороший, но хотелось бы большего. 

ФОТО: БЕЛТА

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После церемонии награждения на зимнем празднике в «Раубичах» Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Причём говорили на разные темы, в том числе далёкие от...
 
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