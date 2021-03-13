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Уголок Марии Мицкевич сделали в доме-музее Якуба Коласа

13.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уголок Марии Мицкевич сделали в доме-музее Якуба Коласа

Душа большой семьи. Уголок Марии Мицкевич обустроили в доме-музее Якуба Коласа. В экспозиции к 130-летию супруги песняра - личные вещи и произведения искусства в честь музы, которая вдохновляла не только великого поэта.


Автор этого скульптурного портрета - Заир Азгур. Народного художника СССР называли «зеркалом эпохи». Можно сравнить с фотографиями героини. Самая ранняя - 1912 года. Познакомились с Коласом в Пинске. Это была любовь с первого взгляда. Семейное предание гласит, что именно Мария Каменская предложила руку и сердце поэту. Он был очень стеснительный. У знаменитой четы родились трое сыновей. Рукопись книги о той, кого классик называл своей «святыняй» уже в издательстве. Не всё тайное, но многое, станет явным, надеются, скоро.

Интересные истории связаны с каждым предметом в «уголке Марусеньки». Так к ней обращался именитый супруг. Кураторы советуют посетителям читать письма. Муза поэта скончалась в мае 45-го. Её портрет висел в спальне Коласа до конца его дней. И сегодня - на том же месте. 

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Душа большой семьи. Уголок Марии Мицкевич обустроили в доме-музее Якуба Коласа. В экспозиции к 130-летию супруги песняра - личные вещи и произведения искусства в...
 
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