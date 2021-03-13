ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Минская лыжня-2021»: как прошел праздник зимнего спорта в «Раубичах»?

13.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Минская лыжня-2021»: как прошел праздник зимнего спорта в «Раубичах»?

Большой праздник зимнего спорта в «Раубичах». «Минская лыжня» сегодня собрала сотни участников со всей страны. Это неклассический, народный биатлон. Поэтому и приглашают всех желающих. Эстафета проводится вот уже 35 лет, и за это время стала традицией для тех, кто спорт любит не только смотреть.


Сегодня были и яркие моменты, и интрига на дистанции. Всё, как в большом спорте. Не обошлось и без вздоха разочарования трибун, когда кто-то промахивался. На лыжню в составе эстафетной четвёрки вышел и Президент со своей командой.

На старте – восемь команд. В их составе – не профессионалы, все, кто захотел принять участие. Несмотря на любительский статус соревнований, на дистанции всегда много борьбы, проигрывать не любит никто. В последние годы на «Минской лыжне» только хорошо лишь кататься уже недостаточно. Для интриги организаторы добавили стрелковую составляющую. Получается не совсем биатлон, а скорее, двоеборье. Александр Лукашенко стрелял из стойки. Не секрет, что у Президента из-за постоянных спортивных нагрузок есть травма колена. Кстати, по мнению профессионалов, стрелять из стойки гораздо сложнее. Зато у соперников появляется шанс. Правда, и это не помогло, уже после второго этапа команда Главы государства в красивой борьбе вышла на первое место.

Сегодня на дистанции себя не жалел никто. Красивая борьба сопровождалась невероятной атмосферой и поддержкой трибун. Разве при такой публике можно выступить плохо? Второе и третье места в эстафете заняли команды Витебского и Брестского облисполкомов.

Самый эмоциональный момент соревновательного дня – награждение и совместное фото всех участников. Ведь действительно сегодняшний праздник, в первую очередь, для популяризации спорта и для удовольствия. И олимпийский принцип, где главное – участие, действительно актуален. 

ФОТО: БЕЛТА 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большой праздник зимнего спорта в «Раубичах». «Минская лыжня» сегодня собрала сотни участников со всей страны. Это неклассический, народный биатлон. Поэтому и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как РФ плюет на экологические риски: новые факты о «Северном потоке-2».
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by