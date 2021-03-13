«Минская лыжня-2021»: как прошел праздник зимнего спорта в «Раубичах»?

Источник материала: ОНТ

Большой праздник зимнего спорта в «Раубичах». «Минская лыжня» сегодня собрала сотни участников со всей страны. Это неклассический, народный биатлон. Поэтому и приглашают всех желающих. Эстафета проводится вот уже 35 лет, и за это время стала традицией для тех, кто спорт любит не только смотреть.





Сегодня были и яркие моменты, и интрига на дистанции. Всё, как в большом спорте. Не обошлось и без вздоха разочарования трибун, когда кто-то промахивался. На лыжню в составе эстафетной четвёрки вышел и Президент со своей командой.

На старте – восемь команд. В их составе – не профессионалы, все, кто захотел принять участие. Несмотря на любительский статус соревнований, на дистанции всегда много борьбы, проигрывать не любит никто. В последние годы на «Минской лыжне» только хорошо лишь кататься уже недостаточно. Для интриги организаторы добавили стрелковую составляющую. Получается не совсем биатлон, а скорее, двоеборье. Александр Лукашенко стрелял из стойки. Не секрет, что у Президента из-за постоянных спортивных нагрузок есть травма колена. Кстати, по мнению профессионалов, стрелять из стойки гораздо сложнее. Зато у соперников появляется шанс. Правда, и это не помогло, уже после второго этапа команда Главы государства в красивой борьбе вышла на первое место.

Сегодня на дистанции себя не жалел никто. Красивая борьба сопровождалась невероятной атмосферой и поддержкой трибун. Разве при такой публике можно выступить плохо? Второе и третье места в эстафете заняли команды Витебского и Брестского облисполкомов.

Самый эмоциональный момент соревновательного дня – награждение и совместное фото всех участников. Ведь действительно сегодняшний праздник, в первую очередь, для популяризации спорта и для удовольствия. И олимпийский принцип, где главное – участие, действительно актуален.

ФОТО: БЕЛТА

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