В Минске утром 13 марта задержаны две группы протестующих

Источник материала: ОНТ

Утром в субботу 13 марта работники ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали две группы протестующих граждан. Об этом сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска».

Уточняется, что сотрудники располагали информацией, что на улице Мирошниченко планировалась акция, во время которой ее участники должны были развешивать листовки политического характера.

Помимо этого задержаны пять человек, участвовавшие в пикетировании напротив здания администрации Центрального района столицы. Они использовали незарегистрированную символику.

Выяснилось, что задержанные – участники локального чата, где они согласовывали детали проведения незаконных массовых мероприятий. Четверо из задержанных – минчане, а еще один приехал из Дзержинского района, при этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Задержанных доставили в территориальные РУВД столицы для дальнейших разбирательств.

Фото: скриншот из видео

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