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Минск шантажирует Варшаву

13.03.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дипломатическая война с Польшей это плохой знак. Не только для польского меньшинства в Беларуси, но и для всех жителей страны.



Ситуация, по моему мнению, выглядит примерно так. После выхода в свет нехтовской «фальшивки, сделанной в Польше» некоторых героев документального фильма очень затронуло, персонально и эмоционально. Ведомство Владимира Макея получило приказ «поставить на место» поляков. Вот и вспомнили, передает Белсат, что одиннадцать дней назад (28 февраля) в Бресте состоялось культурное мероприятие по случаю чествования «выклятых солдат». Оно проходит почти каждый год, но это не существенно. Решили сделать вброс через пропагандиста «Эндрю» Кривошеева, который возглавляет лукашенковский Союз журналистов и не видит журналистов за решеткой.

Но так сложилось, что только он увидел «Бурого» на Брестском мероприятии поляков. И именно от него пошла формальная инициатива высылки польского консула из Бреста. Так оно и случилось. Механизм запущен. Вот так Минск одним выстрелом начал дипломатическую войну с Варшавой, попытался внести разлад между белорусами и поляками, искусственно провоцируя дискуссию, которая должна отвлечь внимание от действительно важных, решающих событий. А пока люди в соцсетях и некоторых белорусских СМИ будут обсуждать историю почти восьмидесятилетней давности, режим будет превращать страну в тюрьму.

Ведь если бы речь шла только об истории, то закончилась бы на высылке польского дипломата, а Польша в ответ выслала бы Белорусского (это нормальная дипломатическая практика) и все бы обо всем забыли. Дело же на много серьезнее и история тут не при чем. Минск следующим шагом высылает основных двух польских дипломатов из Гродно и арестовывает директора польской общественной школы в Бресте сигнализируя Варшаве, что под каток репрессии могут пойти деятели польского меньшинства. И могут стать очередными заложниками режима. В ответ Польша выслала двух белорусских дипломатов. В Польше никто не питает иллюзий, что идет полномасштабная дипломатическая война. Ситуация вспоминает игру в шахматы. Но у игроков на доске уже давно нет шестнадцати фигур. В Гродно и Бресте осталось по одному польскому консулу, несколько в Минске. Если Лукашенко не остановится, может дойти до полной приостановки дипломатических отношений.

Что это значит? Во-первых, именно Польша выдавала и выдает белорусам несравненно больше виз чем другие страны Евросоюза. Если польских дипломатов не будет, естественно что виз тоже не будет. Белорусам придется ездить в польские консульства в Россию или Украину. Так как в случае с визой США. Готов ли на такой сценарий Лукашенко? Да, ведь властям в Минске не болит голова по белорусам, которые работают или учатся в Польше. Никто не будет перениматься проблемами иммигрантов, если никто не перенимается своими гражданами внутри страны. А убегают из страны тысячи и они для режима «предатели» и «враги народа».

Совсем в другой, непростой ситуации находится Польша, которая понимает, что в Беларуси живут сотни тысяч поляков (многие из них имеют Карты поляка) и они для Варшавы не пустое место. Но не ответить на выпады режима в Минске Польша тоже не может. И поэтому если в ближайшие дни Минск вышлет очередных польских дипломатов, Варшава сделает то же самое в ответ. Понятно, что никакой экстрадиции Степана Путило или других оппозиционных деятелей тоже режим в Минске не дождется. Поэтому продолжение дипломатической войны с Польшей, может окончательно покрещивать и без того плохие отношения Минска с другими странами ЕС. Не сложно догадаться к чему это приведет – белорусский МИД станет де факто филиалом ведомства Сергея Лаврова. Ведь даже с нейтральной Швейцарией режим Лукашенко умудрился поссориться.

Руслан Шошин. Журналист польской газеты «Rzeczpospolita»

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Дипломатическая война с Польшей это плохой знак. Не только для польского меньшинства в Беларуси, но и для всех жителей страны.
 
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