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Саботаж на «Нафтане» — неизвестные портят кабели обогрева, забивая в них гвозди

13.03.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В течение пяти месяцев неизвестные неоднократно повреждали обогревающие кабели на ОАО «Нафтан», возбуждено уголовное дело.



С октября прошлого года по 5 марта текущего на предприятии повредили 17 кабелей электрического обогрева с рабочим напряжением 380 вольт, пишет ННВ. Для вывода из строя в кабели сквозь изоляцию и медные жилы забивали металлические штыри, похожие на гвозди.

Греющие кабели обычно используются для обогрева трубопроводов, обеспечивая необходимую температуру для транспортируемых по ним жидкостей и газов.

В результате систематического повреждения таких кабелей ОАО «Нафтан» причинен ущерб на 4 675 рублей, что на данный момент составляет 161 базовую величину.

Прокурор Витебской области Вадим Сущинский возбудил уголовное дело по части 1 статьи 218 УК — повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в значительном размере. Расследовать его будет управление Следственного комитета по Витебской области, сообщается областной прокуратурой.
 
 
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В течение пяти месяцев неизвестные неоднократно повреждали обогревающие кабели на ОАО «Нафтан», возбуждено уголовное дело.
 
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