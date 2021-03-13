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Алимбекова заняла второе место в преследовании на этапе КМ по биатлону

13.03.2021 20:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова финишировала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.


Фото: Дарья Бурякина

Алимбекова стартовала шестой и прошла всю гонку без промахов (0+0+0+0), поднявшись на второе место.

Ирина Кривко (0+0+0+1) поднялась с 40-го места на 21-е, Анна Сола (2+1+0+1) — с 29-го на 22-е, Елена Кручинкина (1+1+1+0) — с 51-го на 28-е.

А победу вновь одержала норвежка Тириль Экхофф (0+1+0+0). Третьей стала немка Франциска Пройс (0+1+0+1).

В общем зачете с большим преимуществом лидирует Экхофф. Динара Алимбекова поднялась на седьмое место. Также белоруска лидирует в молодежном зачете.

Анна Сола — 27-я, Елена Кручинкина — 33-я, Ирина Кривко — 49-я.

 
 
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова финишировала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
 
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