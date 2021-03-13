Элизабет Бэнкс снимет фильм о «кокаиновом медведе». Это реальная история: он нашел в лесу кокаин на $15 млн

Источник материала: Салiдарнасць

Известная американская актриса, режиссер и сценарист Элизабет Бэнкс приступает к съемкам фильма о контрабанде кокаина и медведе, который стал его невольной жертвой.

Бэнкс подписала контракт с компанией Universal Pictures на съемку фильма под названием «Кокаиновый медведь», который описывается как «приводимый в движение персонажами триллер, вдохновленный реальными событиями», пишет Медуза .





События, которые легли в основу фильма, произошли в декабре 1985 года, пишет The Guardian. Дикий черный медведь прогуливался по национальному лесу Чаттахучи-Окони в американском штате Джорджия и нашел 40 пластиковых пакетов с кокаином на сумму 15 миллионов долларов. Он съел их и умер от передозировки.

Судмедэксперт, проводивший вскрытие медведя, сообщил, его желудок «буквально до краев забит кокаином», а причиной смерти стали «кровоизлияние в мозг, дыхательная недостаточность, гипертермия, почечная недостаточность, сердечная недостаточность, инсульт».

«На планете нет млекопитающих, которые могли бы выжить после такого», — добавил он.

Человеком, который бросил кокаин в лесу, оказался Эндрю Торнтон, коррумпированный офицер полиции, который возглавил международную банду, занятую контрабандой наркотиков. Впервые он был арестован в 1981 году, но полиция освободила его — в надежде, что через него выйти на более влиятельных фигур.

Четыре года спустя, в сентябре 1985 года, Торнтон перевозил кокаин на небольшом самолете, и у него возникла проблема с двигателем. Испугавшись, Торнтон постарался выбросить как можно больше кокаина из самолета, а затем выпрыгнул с парашютом. Но парашют не раскрылся полностью, и Торнтон погиб от удара о землю в штате Теннесси. Возле него лежали 30 килограмм кокаина, несколько тысяч долларов наличными и пара стволов.

Но часть кокаина Торнтон, очевидно, выбросил еще пролетая над соседний Джорджией — ее и нашел спустя несколько месяцев 80-килограммовый медведь.

История медведя, получившего кличку Pablo Escobear, стала легендой в штате Кентукки — здесь жил Торнтон и базировалась его банда контрабандистов, пишет местное издание Lexington Herald Leader.

Тело медведя сохранили с помощью таксидермии, оно сменило несколько владельцев, один раз было украдено, пока в конечном итоге чучело не приобрела местная сеть магазинов и оно не стало туристической достопримечательностью. В интернет-магазине сети можно приобрести футболки, толстовки, игрушки с изображением медведя — вплоть до значка с надписью «Кокаинового медведя — в президенты».

Сюжет самого фильма Бэнкс по мотивам этой истории пока неизвестен. Предполагается, что съемки картины должны начаться в 2021 году, а выйти он должен не раньше середины-конца 2022 года.