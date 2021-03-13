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Символизм дня. В центре Минска в присутствии сотен человек сожгли красно-зеленое чучело
13.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Причиной стала Масленица.
Фото Надежды Бужан,
Согласно Википедии, сожжение чучела Масленицы — уничтожение старого и иссякшего плодородия, смерть для будущего рождения, толчок для нового возрождения плодоносных сил.
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