|
Умер правозащитник Леонид Мархотко
Источник материала: Хартия'97
Умер правозащитник Леонид Мархотко
Он был организатором первого марша шахтеров на Минск.
Леонид Мархотко был членом совета Белорусского Хельсинкского комитета, а также представителем организации на Солигорщине, пишет
Он был среди основателей Белорусского независимого профсоюза, участвовал в организации шахтерских забастовок, первого марша шахтеров Солигорск—Минск, участвовал в переговорах с правительством в 1990-х годах.
После президентских выборов 2020-го, на которых Леонид Мархотко был долгосрочным наблюдателем кампании «Правозащитники за свободные выборы» от Белорусского Хельсинкского комитета, ему было присуждено в общей сложности 30 суток административного ареста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он был организатором первого марша шахтеров на Минск.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)