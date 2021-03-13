Источник материала: Хартия'97

Умер правозащитник Леонид Мархотко 3 13.03.2021, 19:59

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Леонид Мархотко

Фото: spring96.org

Он был организатором первого марша шахтеров на Минск.

Леонид Мархотко был членом совета Белорусского Хельсинкского комитета, а также представителем организации на Солигорщине, пишет nn.by .

Он был среди основателей Белорусского независимого профсоюза, участвовал в организации шахтерских забастовок, первого марша шахтеров Солигорск—Минск, участвовал в переговорах с правительством в 1990-х годах.

После президентских выборов 2020-го, на которых Леонид Мархотко был долгосрочным наблюдателем кампании «Правозащитники за свободные выборы» от Белорусского Хельсинкского комитета, ему было присуждено в общей сложности 30 суток административного ареста.

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