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Украинцы считают ЕС основной стабилизирующей силой в мире

13.03.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Украинцы считают ЕС основной стабилизирующей силой в мире

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  • 13.03.2021, 19:47
Украинцы считают ЕС основной стабилизирующей силой в мире

Опубликованы результаты всемирного опроса, проведенного Международной ассоциацией GALLUP.

ЕС оказался на первом месте среди глобальных сил, роль которых украинцы оценивают как стабилизирующую. Об этом свидетельствуют результаты всемирного опроса, проведенного Международной ассоциацией GALLUP в конце 2020 года, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Опрос охватывает 45 стран и территорий мира и более 42 000 взрослых граждан, что составляет около 2/3 населения мира. Украинскую часть опрос проводили "Деминициативы".

50% респондентов в Украине ответили, что считают роль Евросоюза стабилизирующей. Дестабилизирующей её считают 25%, и столько же - не определились с мнением.

По поводу США мысли украинцев разделились почти пополам. Стабизирующей роль Штатов считают 39%, тогда как дестабилизирующей - 36%. Еще 25% не определились с ответом.

Роль Китая в Украине считают скорее стабилизирующей, чем наоборот, но с небольшим отрывом: 35% против 29%, и 36% - не определились.

Абсолютное первенство как дестабилизирующая сила получила Россия - так считают 71% украинских респондентов. Стабилизирующей ее роль считают 12%, 17% - не определились.

Кроме Украины, РФ дестабилизирующей силой чаще всего называли в Финляндии - 87%, Грузии - 78%, Южной Корее - 75%, Иордании -72% и Испании - 70%.

Напротив, чаще всего роль России называли стабилизирующей в Кыргызстане, Вьетнаме, Казахстане, Сербии и на Филиппинах.

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Опубликованы результаты всемирного опроса, проведенного Международной ассоциацией GALLUP.
 
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