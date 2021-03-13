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Белорусы бойкотируют лукашенковские гуляния
Источник материала: Хартия'97
Белорусы бойкотируют лукашенковские гуляния
Вся страна — против узурпатора.
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- Ай, да веселье! Ай, да праздник! Гуляй, Жабинка. Масленица - проводы зимы. По ощущениям тысячи 2 вышли погулять! Это массовое мероприятие, которое организовали городские власти.
Похоже, наш народ теперь бойкотирует все государственные мероприятия.
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Вся страна — против узурпатора.
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