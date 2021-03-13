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Белорусы пришли на съемки юмористического проекта ТНТ в БЧБ-одежде. И прошли в финал!
Источник материала: Tut.by
Белорусская команда «Минские», которая выступает в жанре импровизационной комедии, прошла в финал второго сезона юмористического проекта телеканала ТНТ «Импровизация. Команды». Место в финале парни обеспечили себе победой над «Курскими» со счетом 56:67, выпуск можно посмотреть
«Минские» — действующий чемпион проекта «Импровизация. Команды». В первом сезоне нового шоу они не только прошли в финал, но и
Ко всему прочему, парни принимали участие в съемках в одежде белых и красных цветов. БЧБ есть и на главной фотографии профиля
«Импровизация. Команды» — новый телевизионный проект, который «вырос» из шоу «Импровизация». Его суть в том, что команды без подготовки должны смешно шутить на заданные ведущим темы. Телеканал ТНТ запустил проект только в 2020-м году, сейчас идет второй сезон.
Напомним, что у минской команды есть
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Белорусская команда «Минские», которая выступает в жанре импровизационной комедии, прошла в финал второго сезона юмористического проекта телеканала ТНТ...
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