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Белорусы пришли на съемки юмористического проекта ТНТ в БЧБ-одежде. И прошли в финал!

13.03.2021 21:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская команда «Минские», которая выступает в жанре импровизационной комедии, прошла в финал второго сезона юмористического проекта телеканала ТНТ «Импровизация. Команды». Место в финале парни обеспечили себе победой над «Курскими» со счетом 56:67, выпуск можно посмотреть тут. На съемку белорусы пришли в одежде белых и красных цветов.


«Минские» — белорусская команда, выступающая в жанре импровизационной комедии. Фото: vk.com/improvteams

«Минские» — действующий чемпион проекта «Импровизация. Команды». В первом сезоне нового шоу они не только прошли в финал, но и завоевали победу. Но на этом парни решили не останавливаться и пришли играть во второй сезон проекта. За команду выступают Сергей Шевелев, Максим Заяц, Сергей Горох и Артем Гаус.

Ко всему прочему, парни принимали участие в съемках в одежде белых и красных цветов. БЧБ есть и на главной фотографии профиля аккаунта команды в Instagram.

«Импровизация. Команды» — новый телевизионный проект, который «вырос» из шоу «Импровизация». Его суть в том, что команды без подготовки должны смешно шутить на заданные ведущим темы. Телеканал ТНТ запустил проект только в 2020-м году, сейчас идет второй сезон.

Напомним, что у минской команды есть YouTube-канал Improv Minsk, где они выпускают шоу «На репите». Там парни придумывают смешные подводки к коротким видео. На данный момент вышло восемь выпусков.

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Белорусская команда «Минские», которая выступает в жанре импровизационной комедии, прошла в финал второго сезона юмористического проекта телеканала ТНТ...
 
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