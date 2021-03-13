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Экс самый кассовый фильм в истории вернул себе этот статус

13.03.2021 21:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фильм «Аватар» 2009 года вновь стал самым кассовым фильмом за всю историю кино. В пятницу картина Джеймса Кэмерона вышла в повторный прокат в Китае и к вечеру субботы обогнала по сборам рекордсмена «Мстители: Финал». Об этом сообщает Deadline.


На момент вечера субботы «Аватар» заработал 8,9 млн долларов в повторном прокате в Китае. Общемировые сборы фильма на данный момент — 2 798 579 794 долларов.

Последние полтора года рекорд принадлежал фильму «Мстители: Финал». Блокбастер Marvel, вышедший в 2019 году, заработал по миру 2 797 501 328 долларов.

Повторный релиз «Аватара» в Китае должен был состояться еще в прошлом году, накануне выхода продолжения. Но так как сиквел был перенесен из-за пандемии, повтор оригинального «Аватара» тоже отложили. Но после все же решили не дожидаться продолжения.

Режиссер Джеймс Кэмерон готовит сразу четыре части с продолжением «Аватара». Вторая выйдет в 2022 году, третья — в 2024-м, четвертая — в 2026-м, пятая — в 2028-м.

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Фильм «Аватар» 2009 года вновь стал самым кассовым фильмом за всю историю кино. В пятницу картина Джеймса Кэмерона вышла в повторный прокат в Китае и к вечеру субботы...
 
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