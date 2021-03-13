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Экс самый кассовый фильм в истории вернул себе этот статус
Источник материала: Tut.by
Фильм
На момент вечера субботы
Последние полтора года рекорд принадлежал фильму
Повторный релиз «Аватара» в Китае должен был состояться еще в прошлом году, накануне выхода продолжения. Но так как сиквел был перенесен из-за пандемии, повтор оригинального «Аватара» тоже отложили. Но после все же решили не дожидаться продолжения.
Режиссер Джеймс Кэмерон готовит сразу четыре части с продолжением «Аватара». Вторая выйдет в 2022 году, третья — в 2024-м, четвертая — в 2026-м, пятая — в 2028-м.
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Фильм «Аватар» 2009 года вновь стал самым кассовым фильмом за всю историю кино. В пятницу картина Джеймса Кэмерона вышла в повторный прокат в Китае и к вечеру субботы...
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