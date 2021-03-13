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«Раз, два, три процента: Белорус снял креативное видео по мотивам протестов
Источник материала: Хартия'97
«Раз, два, три процента: Белорус снял креативное видео по мотивам протестов
Вся страна — за перемены!
Житель Боровлян сочинил песню по мотивам белорусских протестов, пишет телеграм-канал
«Раз, два, три процента, у «президента», бывшего!».
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Вся страна — за перемены!
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