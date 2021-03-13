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Названа еда, которая является полезной перед сном

13.03.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Названа еда, которая является полезной перед сном

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  • 13.03.2021, 21:22
Названа еда, которая является полезной перед сном

Специалисты опровергли распространенное мнение о вреде углеводного ужина.

Употребление углеводов (макаронных изделий, каш, хлеба и т.п.) на ночь не вредит фигуре. Наоборот, позволяет сбросить лишние килограммы, а также снизить риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет сайт medicina.ua.

Израильские ученые опровергли распространенное среди диетологов и фитнес-тренеров мнение о вреде углеводного ужина.

Сложные углеводы – это отличный источник энергии. К ним относится цельнозерновой хлеб, макаронные изделия, рис и другие крупы, а также бобовые культуры. По мнению ученых, диета, богатая углеводами, придает ощущение сытости и влияет на выработку гормонов, необходимых для здоровья сердца. Поэтому она отлично подходит для людей, желающих избавиться от лишнего веса.

Ученые отобрали 78 человек, половина из которых ели углеводы в течение дня, а вторая половина – только на ужин. Через полгода исследователи оценили уровень трех гормонов: лептина – гормона сытости, грелина – гормона голода и адипонектина, снижение которого указывает на развитие метаболического синдрома, атеросклероза и сахарного диабета.

Оказалось, что в группе участников, улучшился гормональный профиль. Кроме того, у них уменьшился вес, обхват талии и процент жира в организме. Поэтому если хотите сбросить лишние килограммы, но не можете придерживаться обычных диет, попробуйте прислушаться к советам израильских ученых. Ведь это мечта для худеющих – есть углеводы на ночь и становится стройнее.

Проблема лишнего веса – то, с чем сталкиваются миллионы людей по всему миру. Для того, чтобы худеть с пользой для организма, причем так, чтобы лишние килограммы не возвращались, стоит придерживаться комплексного подхода и игнорировать многочисленные мифы о похудении. Последние исследования израильских ученых показали, что если есть на ночь сложные углеводы, фигура не пострадает. Это полностью противоречит мнению большинства фитнес-тренеров и диетологов, но исследования были подтверждены фактами. А значит, не стоит отказывать себе в сложных углеводах в вечернее время. Разумеется, в разумных пределах.

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Специалисты опровергли распространенное мнение о вреде углеводного ужина.
 
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