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Белорусы по всей стране выходят на акции
Источник материала: Хартия'97
Белорусы по всей стране выходят на акции
Патриоты добиваются отставки узурпатора.
В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко и в поддержку политических заключенных.
Жители Бобруйска поддерживают политзаключённых и напоминают про День Воли, пишет телеграм-канал
Партизаны Жодино встречают весну, а белорусы Дзержинска-Койданова продолжают выходить на акции.
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Патриоты добиваются отставки узурпатора.
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