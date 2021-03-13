Нашлись 11 продуктов, на которые в этом году упали цены (на все остальные выросли). Что подешевело

Источник материала: Tut.by

Инфляция в этом году ставит один рекорд за другим: за два первых месяца она составила 3,1% (при плане на 2021-й — до 5%). Среди продуктов в лидерах по подорожанию в январе и феврале оказались в том числе картошка, морковь, свекла, репчатый лук, цены на которые выросли больше чем на 20%. Заметно увеличилась также стоимость рыбы, соли, сладостей. В общем подорожали почти все продовольственные товары. Но все-таки нашлись 11 позиций, на которые за 2 месяца этого года цены унизились. Рассказывает, что это за продукты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Среди 11 продовольственных товаров, на которые за два месяца этого года упали цены, оказались цитрусовые плоды (-9%), свежие помидоры (-4,2%), жевательная резинка (-0,4%), паштет, зельц, сальтисон (-0,4%), тушеная консервированная свинина (-0,3%), некоторые виды икры рыб (-0,2%), бескостная свинина (-0,2%), мясные пельмени (-0,%), мюсли (-0,03%). Из напитков подешевело столовое виноградное вино (-0,5%). Уточним, что в тексте приводится информация по данным Белстата.

При этом в топ-10 подорожавших продуктов в январе-феврале этого года попали бананы (+34,9%), виноград (+29,4%), свекла (+25%), свежие огурцы (+23,1%), морковь (+22,8%), картофель (+21,3%), репчатый лук (+20,1%), маргарин (+17,1%), сладкий перец (+16,9%), пищевая соль (+16,2%). В лидерах по росту цен также значатся многие крупы, рыба, растительное масло, сладости, мясо кур, консервы.

В МАРТ ранее поясняли , что в февраде «повышенный рост цен обусловлен сохранением неблагоприятного влияния удорожания импортируемых товаров, а также отмены налоговых льгот».

Напомним, в конце 2020 года власти обновили Налоговый кодекс, из-за этого с 1 января сократили список продовольственных товаров, на которые действует ставка НДС в 10% при ввозе и продаже в Беларуси. Также повысили ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий. В аптеках после этого выросли розничные цены. Пересмотрели НДС на многие детские товары.

Каков прогноз по ценам на 2021 год

Одна из задач на 2021 год, которую поставило правительство, — жестко контролировать цены, импорт. В Совмине в прошлом году уверяли, что делать это намерены «экономическими методами, не запретительными». Но уже в этом году чиновникам пришлось замораживать цены на некоторые товары и лекарства.

Годовая инфляция на социально значимые товары на 2021-й в программе социально-экономического развития на 2021 год запланирована на уровне 4,9% (декабрь к декабрю). Премьер-министр Роман Головченко ранее заявлял , что в целом прогноз по инфляции на 2021-й — 5% (декабрь к декабрю). Программой основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 год также запланирована инфляция в 5%.

Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на лекарства , медизделия, продовольственные и детские товары , что отразилось на ценах в рознице.

Напомним, в 2020 году товары и платные услуги подорожали на 7,4% (декабрь к декабрю), следует из данных Белстата. Это рекордный показатель за последние 4 года. При этом чиновники прогнозировали на 2020-й годовую инфляцию не больше чем 5%.