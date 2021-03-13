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Нашлись 11 продуктов, на которые в этом году упали цены (на все остальные выросли). Что подешевело
Источник материала: Tut.by
Инфляция в этом году
Среди 11 продовольственных товаров, на которые за два месяца этого года упали цены, оказались цитрусовые плоды (-9%), свежие помидоры (-4,2%), жевательная резинка (-0,4%), паштет, зельц, сальтисон (-0,4%), тушеная консервированная свинина (-0,3%), некоторые виды икры рыб (-0,2%), бескостная свинина (-0,2%), мясные пельмени (-0,%), мюсли (-0,03%). Из напитков подешевело столовое виноградное вино (-0,5%). Уточним, что в тексте приводится информация по данным Белстата.
При этом в топ-10 подорожавших продуктов в январе-феврале этого года попали бананы (+34,9%), виноград (+29,4%), свекла (+25%), свежие огурцы (+23,1%), морковь (+22,8%), картофель (+21,3%), репчатый лук (+20,1%), маргарин (+17,1%), сладкий перец (+16,9%), пищевая соль (+16,2%). В лидерах по росту цен также значатся многие крупы, рыба, растительное масло, сладости, мясо кур, консервы.
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