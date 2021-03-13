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Белорусы вышли на вечерние акции солидарности

14.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы вышли на вечерние акции солидарности

  • 13.03.2021, 22:58
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Белорусы вышли на вечерние акции солидарности

Сегодня — 217 день протестов.

Белорусы по всей стране продолжают выходить на акции и собрания против режима, пишет телеграм-канал «Баста».

Гомель, Могилёв, Логойск, Дзержинск, Ольшанка (Минская область), Солигорск.








Телеграм-канал «Хартии-97%» также сообщает о вечерних протестных акциях:

Боровляны вышли на вечернюю акцию солидарности.


Партизаны Бобруйска солидарны с политзаключёнными, объявившими голодовку.


Белорусы Киева передают привет Азарёнку и напоминают ему, что приехать к ним в гости он уже не сможет.


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Теги: Гомель
 
 
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