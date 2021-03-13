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Белорусы вышли на вечерние акции солидарности
Источник материала: Хартия'97
Белорусы вышли на вечерние акции солидарности
Сегодня — 217 день протестов.
Белорусы по всей стране продолжают выходить на акции и собрания против режима, пишет телеграм-канал
Гомель, Могилёв, Логойск, Дзержинск, Ольшанка (Минская область), Солигорск.
Телеграм-канал
Боровляны вышли на вечернюю акцию солидарности.
Партизаны Бобруйска солидарны с политзаключёнными, объявившими голодовку.
Белорусы Киева передают
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Сегодня — 217 день протестов.
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