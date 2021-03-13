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Николай Статкевич: Весна чувствуется даже здесь
Источник материала: Хартия'97
Николай Статкевич: Весна чувствуется даже здесь
Супруга одного из лидеров белорусской оппозиции опубликовала письмо от мужа.
Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич уже 285 дней незаконно находится под арестом. Супруга политика Марина Адамович
«Весна чувствуется даже здесь. Только с сентябрь еще не видел солнца. Пока вижу только его блики на верхней части прогулочных камер».
Марина Адамович эмоционально прокомментировала письмо мужа:
- Четыре года он видел солнце через решетку и колючую проволоку прогулочного дворика только с апреля по сентября. А сейчас этот опыт они хотят распространить на всех.
Нежить. Не получится!
Адрес для писем Николая Статкевичу: Следственная тюрьма №8. 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А
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Супруга одного из лидеров белорусской оппозиции опубликовала письмо от мужа.
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