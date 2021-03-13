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В Минске на Масленицу сожгли большое красно-зеленое чучело
Источник материала: Хартия'97
В Минске на Масленицу сожгли большое красно-зеленое чучело
Фотофакт.
И хотя погода сегодня совсем не удалась, люди в центре Минска собрались. Одни пришли поесть уличной еды, другие — найти новые развлечения для детей, посмотреть на костер. Атмосфера — в фотографиях Надежды Бужан для
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