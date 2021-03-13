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В Минске на Масленицу сожгли большое красно-зеленое чучело

14.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске на Масленицу сожгли большое красно-зеленое чучело

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  • 13.03.2021, 21:49
  • 3,964
В Минске на Масленицу сожгли большое красно-зеленое чучело
Фото: «Наша Ніва»

Фотофакт.

И хотя погода сегодня совсем не удалась, люди в центре Минска собрались. Одни пришли поесть уличной еды, другие — найти новые развлечения для детей, посмотреть на костер. Атмосфера — в фотографиях Надежды Бужан для nn.by.


Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»
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Теги: Минск
 
 
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