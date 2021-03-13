Источник материала: Хартия'97

В Минске на Масленицу сожгли большое красно-зеленое чучело 2 13.03.2021, 21:49

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Фото: «Наша Ніва»

Фотофакт.

И хотя погода сегодня совсем не удалась, люди в центре Минска собрались. Одни пришли поесть уличной еды, другие — найти новые развлечения для детей, посмотреть на костер. Атмосфера — в фотографиях Надежды Бужан для nn.by .



Фото: «Наша Ніва»



Фото: «Наша Ніва»



Фото: «Наша Ніва»

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