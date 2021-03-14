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Интернет-пользователей умилила встреча кошки-мамы и ее котенка после вынужденной разлуки (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Новый видеоролик с фрагментом из жизни мамы-кошки и ее ребенка недавно стал очень популярным среди пользователей Facebook.
В ходе исследований оказалось, что у Жизель – инфекция. Правильное лечение исправило дело, однако все это время кошка-мама была разлучена со своим новорожденным.
Их встречу засняли на видео, после чего на пару обратили внимание. По мнению большинства интернет-пользователей, это самое милое видео в сети на данный момент. Оно набрало большое количество просмотров.
Кстати, популярность пошла на пользу животным, и они в итоге нашли любящих хозяев.
Фото: скриншот из видео
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Новый видеоролик с фрагментом из жизни мамы-кошки и ее ребенка недавно стал очень популярным среди пользователей Facebook. Ролику предшествует особенная история....
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