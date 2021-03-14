Интернет-пользователей умилила встреча кошки-мамы и ее котенка после вынужденной разлуки (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Новый видеоролик с фрагментом из жизни мамы-кошки и ее ребенка недавно стал очень популярным среди пользователей Facebook.











Ролику предшествует особенная история. Когда выяснилось, что кошка по кличке Жизель ждет котят, хозяева отказались от нее. Будущая мама оказалась в приюте, где и родила. Роды прошли хорошо, однако спустя какое-то время у кошки ухудшилось самочувствие.

В ходе исследований оказалось, что у Жизель – инфекция. Правильное лечение исправило дело, однако все это время кошка-мама была разлучена со своим новорожденным.

Их встречу засняли на видео, после чего на пару обратили внимание. По мнению большинства интернет-пользователей, это самое милое видео в сети на данный момент. Оно набрало большое количество просмотров.

Кстати, популярность пошла на пользу животным, и они в итоге нашли любящих хозяев.

Фото: скриншот из видео

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