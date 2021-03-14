Источник материала: ОНТ

В Минске завершился республиканский теннисный турнир среди детей «Золотая ракетка-2020».

Соревнования проходили по круговой системе в формате «гостевых» и «домашних» матчей. Борьбу вели юные спортсмены в возрасте до 12-ти лет. Первое место в итоге заняла команда столичной школы олимпийского резерва «Смена», 2-е место досталось ребятам из минской теннисной академии «Avante Club», бронзовые медали — у ребят из Могилёва.

Турнир «Золотая ракетка» прошел уже во второй раз, объединив почти сотню теннисистов. Соревнования организованы Президентским спортивным клубом, белорусской федерацией и национальной академией тенниса. А уже в ближайшие дни стартует новый турнир «Золотая ракетка» 2021 года.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram