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Завершился республиканский теннисный турнир среди детей «Золотая ракетка-2020»

14.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завершился республиканский теннисный турнир среди детей «Золотая ракетка-2020»

В Минске завершился республиканский теннисный турнир среди детей «Золотая ракетка-2020».

Соревнования проходили по круговой системе в формате «гостевых» и «домашних» матчей. Борьбу вели юные спортсмены в возрасте до 12-ти лет. Первое место в итоге заняла команда столичной школы олимпийского резерва «Смена», 2-е место досталось ребятам из минской теннисной академии «Avante Club», бронзовые медали — у ребят из Могилёва. 

Турнир «Золотая ракетка» прошел уже во второй раз, объединив почти сотню теннисистов. Соревнования организованы Президентским спортивным клубом, белорусской федерацией и национальной академией тенниса. А уже в ближайшие дни стартует новый турнир «Золотая ракетка» 2021 года.

 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске завершился республиканский теннисный турнир среди детей «Золотая ракетка-2020». Соревнования проходили по круговой системе в формате «гостевых» и...
 
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