Королева Елизавета II поделилась впечатлением от ланча с Юрием Гагариным

Источник материала: ОНТ

Королева Великобритании Елизавета II поделилась воспоминанием о встрече с космонавтом Юрием Гагариным. Когда ее спросили, каким он был человеком, королева рассмешила всех, ответив: «Русским». Об этом говорили на онлайн-мероприятии, посвященном Британской неделе науки, пишет Sky News.

Елизавета II рассказала, что Юрий Гагарин по-английски не говорил. Но все равно произвел на монаршую особу впечатление.

Гагарин посетил Лондон в 1961 году, уже после знаменитого полета, во время кругосветного путешествия. Елизавета II пригласила его на ланч в Букингемском дворце.

Фото: pixabay

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