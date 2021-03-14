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Королева Елизавета II поделилась впечатлением от ланча с Юрием Гагариным

14.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Королева Елизавета II поделилась впечатлением от ланча с Юрием Гагариным

Королева Великобритании Елизавета II поделилась воспоминанием о встрече с космонавтом Юрием Гагариным. Когда ее спросили, каким он был человеком, королева рассмешила всех, ответив: «Русским». Об этом говорили на онлайн-мероприятии, посвященном Британской неделе науки, пишет Sky News.

Елизавета II рассказала, что Юрий Гагарин по-английски не говорил. Но все равно произвел на монаршую особу впечатление.

Гагарин посетил Лондон в 1961 году, уже после знаменитого полета, во время кругосветного путешествия. Елизавета II пригласила его на ланч в Букингемском дворце.

Фото: pixabay

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Королева Великобритании Елизавета II поделилась воспоминанием о встрече с космонавтом Юрием Гагариным. Когда ее спросили, каким он был человеком, королева...
 
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