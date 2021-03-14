|
Королева Елизавета II поделилась впечатлением от ланча с Юрием Гагариным
Источник материала: ОНТ
Королева Великобритании Елизавета II поделилась воспоминанием о встрече с космонавтом Юрием Гагариным. Когда ее спросили, каким он был человеком, королева рассмешила всех, ответив: «Русским». Об этом говорили на онлайн-мероприятии, посвященном Британской неделе науки,
Елизавета II рассказала, что Юрий Гагарин по-английски не говорил. Но все равно произвел на монаршую особу впечатление.
Гагарин посетил Лондон в 1961 году, уже после знаменитого полета, во время кругосветного путешествия. Елизавета II пригласила его на ланч в Букингемском дворце.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Королева Великобритании Елизавета II поделилась воспоминанием о встрече с космонавтом Юрием Гагариным. Когда ее спросили, каким он был человеком, королева...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)