Беларусь обыграла Латвию на отборочном матче чемпионата Европы по гандболу

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по гандболу на выезде одержала победу в отборочном матче чемпионата Европы над командой Латвии.

Итоговый счет поединка – 39:27. Самым результативным вновь стал наш правый крайний Никита Вайлупов, который забросил 14 мячей. Сборная Беларуси вышла на первой место в таблице. У нашей команды после 4-х игр 6 очков. На два балла и одну игру меньше у идущих вторыми норвежцев. Благодаря этому успеху белорусы значительно повысили шансы на выход в финальную стадию чемпионата Европы. На первенство континента, напомним, попадут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

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