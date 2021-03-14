Лебеди гибнут на окраине Бреста. В чем причина? Разбирались вместе с экологами

Источник материала: ОНТ

Бреста. В чем причина? Разбирались вместе с экологами" class="one-news__figure-img">

Куда пропадают лебеди? С просьбой разобраться на горячую линию ОНТ обратились неравнодушные жители Бреста. «Островок» дикой природы расположен в районе Гершон – это окраина Бреста, приграничная зона, где нет охотников, есть огромное поле с изобилием пищи и воды, казалось бы, райский уголок для пернатых. Но именно здесь люди периодически находят погибающих лебедей. В чём причина: естественный отбор или экологическая угроза? Разбирались вместе со специалистами.





В рационе подопечного – овсяная каша, вода и витамины. Всё, что прописали в ветеринарной клинике. От еды лебедь не отказывается – хороший знак, но еще слишком слаб и с трудом держит шею, приходится кормить.

Ослабленную птицу Татьяна подобрала меньше недели назад на реке недалеко от своего дома. Лебедь не то что взлететь, от бессилия даже не мог поднять голову.

Татьяна Костюк, житель г. Бреста: «Я полезла на лёд, с риском для жизни, достала его и на руках понесла домой. Думала, что он умрет, домой я его не донесу. Конечно, жалко, каждый день видишь, как весной они плавают, рождаются».

Примерно в то же время, когда Татьяна спасала свою птицу, местные обнаружили ещё одного лебедя – погибшего. И это не первый случай, когда вдоль реки находили умирающих птиц. Было такое и в позапрошлом году – каждый раз по весне, когда сходил снег и на полях появлялись всходы. Среди предположений – лебеди могли отравиться зеленью, но почему другая живность – фазаны, куропатки, даже косули – чувствует себя вполне бодро? Этот вопрос не даёт покоя местным жителям.

Прошедшая зима для пернатых была испытанием, когда реки сковывает лёд, водоплавающие остаются без пропитания. В городах обычно их подкармливают зерном. Такая помощь тоже спорная – рассчитывая на заботу людей, перелётные птицы предпочитают оставаться на зимовку.

Владимир Ревяко, начальник отдела Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: «Факторов каких-то, которые могли повлиять, загрязнение воды или почвы, просто отсутствуют. Здесь проживают и другие дикие животные, нет ни предприятий, ни ферм, была бы вода загрязнена. Скорее всего, по заключению ветврачей, птица умирала от истощения, то ли болела до этого, долгое время не питалась, других факторов нет».

Экологи пока не вмешиваются в процессы. Если гибель птиц продолжится, проведут исследования воды, почвы и самих животных.

Спасённый лебедь в заботливых руках быстро идет на поправку, принимает водные процедуры, чистит перья. Как только окрепнет и встанет на лапы, его вернут в дикую природу. Подопечного обещают навещать, а на будущий год семья Татьяны задумала сделать кормушки, чтобы поддержать птиц в период морозов и голода.

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