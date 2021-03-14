Самолёт Embraer-195 пополнил воздушный флот Belavia

Источник материала: ОНТ

В воздушном флоте крупнейшего белорусского авиаперевозчика – пополнение. Самолёт Embraer-195 нового поколения приземлился сегодня в Национальном аэропорту Минск.





Лайнер преодолел 11,5 тысяч километров из Бразилии. Перегон занял 15 часов. Воздушное судно Belavia приобрела в лизинг. Таких уже два во флоте. Прилет совпал с важным событием – юбилеем авиакомпании, поэтому на хвосте судна теперь красуется цифра 25. Новый Embraer расходует меньше топлива. Он не только экономичный, но и самый тихий и экологичный в своём классе. Оттого и авиабилеты будут чуть дешевле. А вот желающих на борт смогут взять больше – мест в салоне 125.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании Belavia: «Мы берем еще один Embraer 195 Е2 вот такой же, как этот, этой весной. В начале лета начинается очередной этап обновления флота авиакомпании. Безусловно, на таких самолетах мы можем сражаться с нашими конкурентами».

Belavia стала седьмой компанией в мире, летающей на воздушных судах Embraer второго поколения. Первый рейс новый лайнер совершит уже в ближайшие дни, когда пройдет все бумажные процедуры.

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