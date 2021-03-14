|
Самолёт Embraer-195 пополнил воздушный флот Belavia
Источник материала: ОНТ
В воздушном флоте крупнейшего белорусского авиаперевозчика – пополнение. Самолёт Embraer-195 нового поколения приземлился сегодня в Национальном аэропорту Минск.
Лайнер преодолел 11,5 тысяч километров из Бразилии. Перегон занял 15 часов. Воздушное судно Belavia приобрела в лизинг. Таких уже два во флоте. Прилет совпал с важным событием – юбилеем авиакомпании, поэтому на хвосте судна теперь красуется цифра 25. Новый Embraer расходует меньше топлива. Он не только экономичный, но и самый тихий и экологичный в своём классе. Оттого и авиабилеты будут чуть дешевле. А вот желающих на борт смогут взять больше – мест в салоне 125.
Belavia стала седьмой компанией в мире, летающей на воздушных судах Embraer второго поколения. Первый рейс новый лайнер совершит уже в ближайшие дни, когда пройдет все бумажные процедуры.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воздушном флоте крупнейшего белорусского авиаперевозчика – пополнение. Самолёт Embraer-195 нового поколения приземлился сегодня в Национальном аэропорту Минск. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)