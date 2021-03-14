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Учитесь любви и верности: выставка в доме-музее Якуба Коласа «рассказывает» историю настоящих супружеских отношений

14.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Учитесь любви и верности: выставка в доме-музее Якуба Коласа «рассказывает» историю настоящих супружеских отношений

Душа большой семьи. Уголок Марии Мицкевич обустроили в минском доме-музее Якуба Коласа. В экспозиции к 130-летию супруги народного поэта Беларуси – личные вещи, а также посвящения не только от верного спутника. Сегодня потомки знаменитой четы раскрыли некоторые тайны своего рода – для зрителей ОНТ. 


Если буквально – хозяйкой этого особняка жена Песняра никогда не была. Улетела душа в небеса в мае 45-го. Семь лет спустя «колоски» – потомки Якуба и Марии – впервые собралась тогда в столовой, где с сего дня «взгляд родной». Скульптура – «зеркало эпохи». 

Василина Мицкевич, правнучка Якуба Коласа: «Заір Ісаакавіч Азгур казаў, што калі ўпершыню ён яе сустрэў, яна нагадала яму Мадонну, бо яна была вельмі прыгожая. Глыбіня вачэй, ад якіх свяціла нейкай цеплынёй і дабрынёй. Яна была музай, якая натхняла Якуба Коласа на стварэнне вершаў, поўных лірыкі, кахання».

«Гладь», в которой отражался образ не просто Марии. Повезло с генами. Семейный фотоальбом. Раньше видели лишь избранные. Самая ранняя карточка в «уголке» – 1912 года. Учительница Каменская первой предложила руку и сердце застенчивому поэту. 

Вера Мицкевич, внучка Якуба Коласа: «Ужо здадзена ў выдавецтва кніга “Табой я жыў, табой жыву”. Самая шчымлівая глава, як я лічу, другая. Гэта сямейнае ліставанне. Там, дзе піша Канстанцін Міхайлавіч, адказвае Марыя Дзмітрыеўна. Яна старалася балявыя эмоцыі заціснуць ў сабе. А для чалавека-творцы гэта быў усплеск нейкіх эмоцый. Таму, канешне, там і “даражэнькая”, і “мілая”, і “любая Марусенька”».

Кураторы экспозиции советуют – читайте письма, учитесь любви и верности. За каждой вещью – история. Сумочка, купленная в Вильно. Колас подарил супруге и сохранил. Век назад Мария была хозяйкой дома в Минске. Это он в миниатюре.

Символ семьи Мицкевичей. Четыре дуба – сам Колас и сыновья Данила, Юрка, Михась. В честь своей супруги поэт посадил берёзку. Росла в центре, пока – уже в нашем веке – не засохла. Пришлось срубить памятник той, благодаря кому у этой фамилии прочные корни.

Портрет «души» висел в спальне Песняра до конца его дней. И сегодня – на том же месте. Она мечтала, когда освободят Минск, полететь на самолёте. Болезнь не отпускала. Колас исполнил волю. В мае 45-го тело Марии летело из Москвы домой на самолёте.    

 

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Теги: Минск
 
 
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Душа большой семьи. Уголок Марии Мицкевич обустроили в минском доме-музее Якуба Коласа. В экспозиции к 130-летию супруги народного поэта Беларуси – личные вещи, а...
 
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