Авария в Полоцком районе: погиб человек, еще четверо в больнице

Источник материала: ОНТ

В результате аварии в Полоцком районе 12 марта с участием Fiat Brava и Volkswagen Passat погиб человек, четверо были госпитализированы. Об этом сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Трагедия произошла около шести часов вечера на автодороге Р-20 (Витебск – Полоцк – граница Латвии), недалеко от деревни Залесье Полоцкого района. Сидевший за рулем Fiat Brava 64-летний водитель не справился с управлением на закруглении дороги влево. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло жесткое столкновение с Volkswagen Passat, за рулем которого сидел 23-летний водитель.

ДТП унесло жизнь 66-летней женщины, которая была пассажиром Fiat Brava. Она умерла на месте от полученных травм. Водителя доставили в больницу. Также госпитализированы водитель второго автомобиля и два 25-летних пассажира.





Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

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