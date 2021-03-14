Лукашенко о решении МОК: Баскова «под нож», Лукашенко один, Лукашенко два – не дай Бог, мы тогда санкции введем

Источник материала: ОНТ

После гонки, общаясь с журналистами, Александр Лукашенко ответил на все вопросы – даже те, которые можно было бы назвать острыми. С той лишь оговоркой, что мнимость этой остроты хорошо понимают и репортёры, и просто здравомыслящие люди. Фактически речь идёт о продолжении давления на страну, но это даёт как раз обратный эффект – белорусы ещё больше стали ценить спокойствие и мир.





С первых минут общения с прессой стало понятно – разговор будет вроде об остром, но с более чем уместным отношением к этому, с улыбкой.

Про деньги, часы, а также майбахи и дворцы (кто в теме – объяснять не нужно) чуть позже, конечно, спросили. Но для начала, раз уж гонка выдалась действительно сложной и напряжённой, прекрасная половина репортёрской братии вызвалась поправить заслуженную президентскую медаль, которая сама отказывалась гармонично сотрудничать с костюмом. О сложностях в сотрудничестве в спорте спросили уже мужчины.

По большому счёту, следующий вопрос укладывался в ту же генеральную линию: они – пытаются поддавливать, мы – только сильнее сплачиваемся. И как раз недавний соцопрос этому подтверждение.

Правда, порой анонсированное давление извне оказывается большим фиаско. Уж сколько разговоров было о некоем фильме про «Дворец Лукашенко» производства беглых блогеров, а на выходе получился, говоря прямо, пшик.

Или вот тема, близкая и понятная многим – наручные часы. Это ведь куда проще, чем недвижимость и автомобили. И здесь Александр Лукашенко в одном ответе выдал больше интересных фактов, чем оппоненты в целом фильме. А затем обсудили ещё и их, оппонентов, планы. Ведь чаще всего это настолько банально, что даже неинтересно. Правда прозаичная и без сенсаций, но зато она – правда.

На падающем флажке, как и водится, спросили сегодня и о хоккейном «Динамо». Ведь за скандалом с судейством и прочими мелочами как-то потерялось главное: обновлённая команда выступила вполне достойно. Ещё Президент призвал всех вставать на лыжи и вообще заниматься спортом, кого-то пожурил за вредные привычки… В общем, атмосфера после гонки была праздничной. Но именно такое настроение и должно быть после победы.

ФОТО: БЕЛТА

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