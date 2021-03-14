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Динара Алимбекова заняла второе место на этапе Кубка мира по биатлону

14.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Динара Алимбекова заняла второе место на этапе Кубка мира по биатлону

Динара Алимбекова сегодня на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место финишировала второй. Отличный результат белоруски. 

Алимбекова совершила настоящий прорыв на пьедестал. Она стартовала с 6-й позиции, но стреляла просто идеально, и все 20 мишеней были закрыты. Динара провела образцовую гонку и по скорости. И, конечно, заслужила награду. Обогнать нашу спортсменку смогла только лидер мирового зачёта Тирил Экхоф. Для Алимбековой – это лучший сезон в карьере. Очередная награда это подтверждает, что белорусский биатлон уверенно идёт вперед.

ФОТО: БЕЛТА 

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Динара Алимбекова сегодня на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место финишировала второй. Отличный результат белоруски.  Алимбекова совершила настоящий прорыв на...
 
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