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Динара Алимбекова заняла второе место на этапе Кубка мира по биатлону
Источник материала: ОНТ
Динара Алимбекова сегодня на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место финишировала второй. Отличный результат белоруски.
Алимбекова совершила настоящий прорыв на пьедестал. Она стартовала с 6-й позиции, но стреляла просто идеально, и все 20 мишеней были закрыты. Динара провела образцовую гонку и по скорости. И, конечно, заслужила награду. Обогнать нашу спортсменку смогла только лидер мирового зачёта Тирил Экхоф. Для Алимбековой – это лучший сезон в карьере. Очередная награда это подтверждает, что белорусский биатлон уверенно идёт вперед.
ФОТО: БЕЛТА
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Динара Алимбекова сегодня на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место финишировала второй. Отличный результат белоруски. Алимбекова совершила настоящий прорыв на...
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