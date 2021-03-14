ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как избавиться от жира на животе? Объясняет эндокринолог

14.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как избавиться от жира на животе? Объясняет эндокринолог

Лишний жир в области живота не только малопривлекательно выглядит, но и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если охват талии у человека – более 94 сантиметров, считается, что это абдоминальное ожирение, которое может привести к инфаркту миокарда, инсульту, метаболическому синдрому или сахарному диабету. Об этом рассказала доктор медицинских наук и врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Вначале она посоветовала обратиться к эндокринологу с тем, чтобы он назначил ряд анализов, в числе которых – на общий тестостерон. 

Также следует обратить внимание на свое питание. Не следует мучить организм жесткими диетами, отметила специалист и посоветовала исключить из рациона питания хлебобулочные изделия, пиццу и майонез.

Павлова посоветовала больше двигаться и ежедневно гулять пешком не менее 40 минут «в темпе легкого пота». Врач заверила, что если каждый час вставать из-за компьютера и немного отжиматься-приседать, спустя месяц результаты вас обрадуют.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лишний жир в области живота не только малопривлекательно выглядит, но и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если охват талии у человека – более 94...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: дзень памяці Васіля Захаркі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by