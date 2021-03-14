Как избавиться от жира на животе? Объясняет эндокринолог

Источник материала: ОНТ

Лишний жир в области живота не только малопривлекательно выглядит, но и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если охват талии у человека – более 94 сантиметров, считается, что это абдоминальное ожирение, которое может привести к инфаркту миокарда, инсульту, метаболическому синдрому или сахарному диабету. Об этом рассказала доктор медицинских наук и врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Вначале она посоветовала обратиться к эндокринологу с тем, чтобы он назначил ряд анализов, в числе которых – на общий тестостерон.

Также следует обратить внимание на свое питание. Не следует мучить организм жесткими диетами, отметила специалист и посоветовала исключить из рациона питания хлебобулочные изделия, пиццу и майонез.

Павлова посоветовала больше двигаться и ежедневно гулять пешком не менее 40 минут «в темпе легкого пота». Врач заверила, что если каждый час вставать из-за компьютера и немного отжиматься-приседать, спустя месяц результаты вас обрадуют.

Фото: pixabay





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